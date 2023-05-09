İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 14 yaşındaki bir Filistinli hastaneye kaldırıldı

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İsrail güçleri, bir hafta içinde ikinci kez baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin Nablus kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan 14 yaşındaki bir Filistinli kentteki hastaneye nakledildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 12 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 Filistinlinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığı 100'den fazla kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail medyasının ordu kaynaklarından aktardığına göre askerler, Nablus'ta hakkında yakalama kararı olan kişileri gözaltına aldı.

Filistin kaynakları ise silah seslerinin dışında kentte patlama seslerinin de duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusunun, 4 Mayıs'ta Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinli öldürülmüş çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar ve burada kullandığı orantısız güç sonunda artan Filistinli can kayıplarına ilişkin uyarılar yapmıştı.

BM, Filistin'de kayıt tutmaya başladığı 2005 yılından bu yana 2022'yi en kanlı yıl olarak ilan etmişti.



İsrail güçlerinin veya Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yılbaşından itibaren öldürülen Filistinlilerin sayısı 110’u geçti.