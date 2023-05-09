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Ege ve Marmara'da peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

Ege ve Marmara'da peş peşe deprem oldu! AFAD'dan açıklama var

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 09:34'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 10:20'de ise bir deprem de Marmara Denizi'nde yaşandı.

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AFAD'dan gelen açıklamaya göre Bodrum'un 71,28 kilometre açığında bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçülürken derinliği ise 99,83 kilometre olarak tespit edildi.

Marmara Denizi'nde de deprem oldu

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 10:20'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında yaşanan depremin şiddetini AFAD, 3.8 olarak duyurdu. Deprem 7.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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