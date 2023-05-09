Erzurum'daki provokasyonun hedefi Muharrem İnce! Fuat Uğur operasyonun perde arkasını yazdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki Halk Buluşmasında yaşanan gerginlikle ilgili ilgili tartışmalar sürüyor. Provakosyonun iki amacının olduğunu savunan yazar Fuat Uğur, AK Parti'nin 1 milyon 700 bin kişilik İstanbul mitingini unutturmak ve "Muharrem İnce'ye çekil" baskısı olduğunu yazdı.

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Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halk buluşmasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanın arka tarafında toplanan grubun taşlı saldırısına uğramıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde çıkan olayların perde arkasını yazar Fuat Uğur, tv100'deki yazısında kaleme aldı.

İmamoğlu'nun Erzurum programına Van'dan, Varto'dan Diyarbakır'dan HDP'li taşındığı iddiasına yer veren Uğur, provokasyonun iki nedenini böyle paylaştı:

İstanbul'da yüzyılın mitingi

İmamoğlu’nun ve CHP Genel Merkezi’nin keyfine diyecek yoktur. Bunun ekmeğini üzerinde tepine tepine yiyeceklerdir. Neden?

Birinci sebep:

Çünkü o saatlerde İstanbul’da YÜZYILIN MİTİNGİ başlamış ve Atatürk Havalimanı Meydanı’nda dışarıda kalanlarla birlikte tam 1 milyon 700 bin kişi toplanmıştır. Bu Millet İttifakı’nın öylesine ayarlarını bozdu ki, fiyasko Maltepe Mitingi’nin ardından yaşadıkları travmayı ancak böylesine bir provokasyonla atlatabileceklerini çok iyi biliyorlardı.

DİĞER SEBEP ise en az bunun kadar önemli.

Dikkatle bakmadığınız zaman göremeyebilirsiniz. Yedili Masa’nın siyasetçileri ve medyadaki aparatları tam on gündür MUHARREM İNCE’YE ÇEKİL BASKISI yapmaktaydılar.

Dedim ya, korku dağları bekliyor. İzmir’deki muazzam miting, ardından Rize, Trabzon, Ordu, Ankara, Erzurum, Kayseri, Mersin derken son derece enerjik milyonları meydanlara ve sokaklara döken Tayyip Erdoğan iç ve dış patronları öylesine kaygılandırdı ki, bir şeyler olmalıydı işe yarayacak. Bu yüzden de Muharrem İnce’nin çekilmesi gerekiyordu.

Ama İnce de kendisini sahtekârca partiden uzaklaştıran, kopmasına sebep olan anlayışla aralarında kan uyuşmazlığı nedeniyle bunu reddediyordu. Aslında “Desteklerim ama Ahmet’le Ali’yi kovarsanız” dedi… Tabii olmayacak duaya âmin bu.

Muharrem İnce'ye psikolojik harp

Erzurum’daki provokasyon işte bu amaca hizmet etti.

CHP’nin medya aparatı Fatih Portakal bu olayın ardından hemen yayın yapıp “Muharrem İnce çekil çağrısı” yaptı. Kısaca İnce üzerinde oynanan bir psikolojik harp.

Bu sebebin bir de türevi var. Hem kendi tabanlarını konsolide etmeye yarıyor hem de bu olayı konuşturarak AK Parti İstanbul mitingini unutturmaya, gözlerden kaçırmaya çalışıyorlar."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı için tıklayın