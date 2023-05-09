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CHP YSK temsilcisinden "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP YSK temsilcisinden "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi için Hollanda'ya gönderilen hatalı 225 oy pusulasının tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrıldığını, matbaa hatasının seçmen iradesini geçersiz kılmayacağını bildirdi.

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Yakupoğlu, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "Hollanda'da hatalı basılmış oy pusulalarının bulunduğu ve bu pusulalarda kullanılan oyların geçersiz sayılacağı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Konuyla ilgili geçen hafta Hollanda'da gerekli itirazların yapıldığını aktaran Yakupoğlu, "Hatalı basılmış 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alındı. Tespit edilen başka veya kullanılan oy pusulası yok. Kaldı ki olsa bile matbaa baskı hatası seçmen iradesini hem sakatlamaz hem de seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

2018 seçimlerinde Kocaeli'deki bazı Cumhurbaşkanı Seçimi oy pusulalarında da matbaa baskı lekesi olduğunu, bu pusulaların geçerli sayıldığını aktaran Yakupoğlu, "Ezcümle herhangi bir sorun tespit etmedik. Seçim süreci şimdilik olması gerektiği gibi ilerliyor. Lütfen provokasyonlardan uzak duralım ve bizim teyit etmediğimiz konulara itibar etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

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