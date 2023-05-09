Volkan Demirel'den duygu dolu röportaj: "Hayatımın son mutlu günü"

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde Hatay'ın sesi olan Volkan Demirel, Alman basınına çok özel bir röportaj verdi. Volkan Demirel duygu dolu sözler kullanarak artık eski neşesine hiçbir zaman kavuşamayacağını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremi en derinden yaşayan isimlerden biri olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1’e deprem felaketi ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Son derece duygusal ve samimi bir röportaj veren Demirel, ‘maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak’ ifadelerini kullandı. İşte Volkan Demirel’in açıklamalarından satır başları:

"Almanya’ya bir karşılık vermek istedim"

“Allah’a şükür her yerden yardım geliyor. Özellikle de Almanya’dan. En büyük yardım bagetler ve ekmekler geldi. Alman polisi 480 bin termal battaniye gönderdi. Ben de bu röportaj ile birlikte Almanya’ya bir karşılık vermek istedim. Depremden sonra Hatay’da bir bardak su bile yoktu. Hatay halkının hiçbir şeyi kalmamıştı. Tüm dünyadan insanlar yardım gönderdi ancak halen yeterli yardıma ulaşamadık. Çadırlar çok su alıyor, küçük konteynerler var ancak onlarda da 1 kişi yatabiliyor.”

"Çocukların sorunları ile ilgilenmek istiyorum"

“Fenerbahçe’nin eski kalecisi olduğum için var olan popülerliğimi kullanarak Borussia Dortmund, Bayern Münih, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Mainz, Köln gibi Alman kulüplerinin yetkilileri ile görüşüp bazı maçlar organize edebiliriz diye düşündüm. Mainz bizi ilk günden beri destekledi. Ben buraya para bağışlamak istemiyorum, buradaki çocukların sorunları ile ilgilenmek istiyorum. Bunu da kendim için yapmıyorum.”

"Halil ve Hamit çok yardımcı oldu"

“Dortmund ve Düsseldorf yetkilileri ile çok pozitif görüşmelerimiz oldu. Takımım ligden çekildi ve gelecek sezon yeni bir takım oluşturmak zorundayız. Mersin’de oynayacağız çünkü Hatay’da oynamamız imkansız. Bayern yetkilileri ile de görüştüm. Halil ve Hamit Altıntop bana çok yardımcı oldu. Dortmund’da da Nuri Şahin çok yardımcı oldu.”

"Hayatta kaldığımız için şanslıyız"

“Depremi bütün ailem hissetti. Kasımpaşa maçı sebebiyle o gün Hatay’dalardı. O maçın oynandığı gün hayatımdaki son mutlu gündü. Ertesi sabah her şeyi kaybettik. Tanıdığım çok fazla insan hayatını kaybetti. Çocuklarımı da kaybedebilirdim. Hayatta kaldığımız için şanslıyız. Bazı çalışanlarımız enkazın altından saatlerce çıkamadı. Büyük kızım hala olanların etkisini atlatamadı.”

"Eski neşemi bir daha hiçbir zaman geri kazanamayacağımı düşünmüyorum"

“Atsu’nun attığı gol ile maçı kazandığımız gün her zaman hayatımın en mutlu günü olarak kalacak. Ertesi gün yaşadığımız deprem sonrası o eski neşemi bir daha hiçbir zaman geri kazanamayacağımı düşünmüyorum.”

"Atsu harika bir insandı"

“Christian Atsu harika bir insandı. Bir gün elinde zarflarla idmana geldi ve ona ‘Hayırdır, evleniyor musun?’ dedim. Yılbaşı sebebiyle bütün çalışanlara küçük bir hediye vermek istediğini söyledi. Para onun için hiçbir zaman önemli değildi.

Christian her zaman oynamak istedi. Sağlıklı olduğu zaman da oynadı zaten. Oynadığı son maçta golünü attı ancak sonrasında maalesef aramızdan ayrıldı. Hepimiz onu çok seviyorduk ve bu kadar harika bir insanı kaybetmek kolay değil (Ağlayarak). Christian ve sportif direktörümüz her zaman bizimle olacak.”

"Geçmişte çok hatalar yaptım"

“Futbolculuk dönemimde çok hata yaptım ancak her hatamdan bir şeyler öğrendim. Bir kaleci olarak rakip takımların en sevdiği oyuncu değildim elbette. Bazı insanlar ile iyi anlaşamadık ama ben kimseyi kışkırtmadım. Yaşanan çoğu şey kazanma hırsımdan dolayı yaşandı. Eğer birileri tarafından yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ancak beni bugün olduğum kişi haline getiren şeyler bunlardı.”

"Daum'a çok şey borçluyum"

“Christoph Daum beni Fenerbahçe’nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok. Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum’u söylerim. Ona çok şey borçluyum. Oyuncuyken Bayern Münih menajerimle temasa geçmişti. Tabii ki Bayern’de oynamayı çok isterdim. Manuel Neuer’i Schalke döneminden beri tanıyorum. Hastalığını atlatıp yeniden Bayern’in 1 numarası olacaktır. Bazı kaleciler sadece kaleci değildir, Neuer de onlardan biri. Eğer o kadrodaysa, o oynar. Tıpkı Buffon gibi.”