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'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi

'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada’ya misilleme olarak Kanadalı diplomat Jennifer Lynn Lalonde’yi “istenmeyen kişi” ilan etti.

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Kanada'nın Çinli diplomat Zhao Wei’yi 'istenmeyen kişi' ilan etmesine Çin’den misilleme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın ilkesiz hareketine tepki olarak Şanghay Başkonsolosu Jennifer Lynn Lalonde’nin “istenmeyen kişi” ilan edildiği belirtildi.

Kanada’nın söz konusu kararının şiddetle kınandığı açıklamada, diplomatın 13 Mayıs'tan önce Çin'i terk etmesi istendi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı milletvekili Michael Chong’u hedef aldığı gerekçesiyle Çinli diplomat Zhao Wei’nin istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edilmişti.

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