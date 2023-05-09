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Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

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Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

Azerbaycan'da konser veren Hadise mutlu bir çifti görünce adeta imrendi. Hadise'nin o sırada evlilikle ilgili kullandığı sözler magazin basınında geniş yer tuttu.

Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile evliliği ve kısa süre sonra boşanma dönemi ile gündem olmuştu.

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Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

Boşanmanın ardından işine odaklandığını söyleyen Hadise, önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi.

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Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

Bakü Kongre Merkezi'nde sahne alan ünlü popçu, hit parçalarını sevenleri için seslendirdi.

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Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi

İtiraf gibi sözler: Ben beceremedim

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum." dedi.

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