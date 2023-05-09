Hadise görünce imrendi evlilik itirafı konuşuluyor: Ben beceremedim o işi
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Azerbaycan'da konser veren Hadise mutlu bir çifti görünce adeta imrendi. Hadise'nin o sırada evlilikle ilgili kullandığı sözler magazin basınında geniş yer tuttu.
Ünlü şarkıcı Hadise, Mehmet Dinçerler ile evliliği ve kısa süre sonra boşanma dönemi ile gündem olmuştu.
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Boşanmanın ardından işine odaklandığını söyleyen Hadise, önceki akşam Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi.
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Bakü Kongre Merkezi'nde sahne alan ünlü popçu, hit parçalarını sevenleri için seslendirdi.
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İtiraf gibi sözler: Ben beceremedim
Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren şarkıcı, "Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum." dedi.
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