ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'den ilk çeyrekte 162,4 milyon liralık ciro

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali: - "Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve yüksek katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz"

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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP) cirosu ilk çeyrekte yüzde 83,6 artışla 162,4 milyon TL, net karı da yüzde 51,2 yükselişle 41,6 milyon TL oldu.

ATP açıklamasında görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde planları doğrultusunda bir performans sergilediğini kaydetti.

Cinali, "Giderleri etkin yöneterek dönem karımızı beklentilerin üzerine taşıdık. Gelirinin yüzde 54'ü yabancı kurlar üzerinden gerçekleşen şirketimizin, kur artışının enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönemde bu başarıyı yakalamasından memnunuz. Global ve yerel makro belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde büyümemizi sürdürdük. Yazılım çözümlerimizin ve hızlı servis restoran sektörüne yönelik bulut yazılım hizmetlerinin toplam ciromuz içindeki payının artışı ile geçen yılın aynı dönemine göre brüt karımızı yüzde 91 arttırdık." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde uluslararası büyük markaların teknolojilerini üreten ATP'nin Türkiye'de geliştirdiği kiosk yazılımları, tüm hızlı servis restoranları ve kafelerin kullanımına sunduklarını bildiren Cinali, şunları kaydetti:

"Kiosklarımızın bize hem satış hem de aylık tekrar eden gelirler sağlamasını bekliyoruz. ATP Capital üzerinden gerçekleştirdiğimiz Ata Express yatırımının ve yeşil enerji sertifika ticareti için oluşturduğumuz GreenX markamızın katkılarını da yılın ileriki dönemlerde görmeyi bekliyoruz. Teknolojik gücümüz ve yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin işini kolaylaştırıyor, hızlı ve pratik çözümlerle büyümelerine destek oluyoruz. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarımızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve yüksek katma değerli hizmetler sunmaya devam edeceğiz."