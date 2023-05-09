Airfryer ve kahve makinesi satışları patladı! Herkes onu alıyor

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer (sıcak hava kızartıcısı) satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor.

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Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.

ZÜCDER Başkanı Öksüz, düğün sezonunun başlaması, Anneler Günü'nün yaklaşması ve evde tüketimin artması nedeniyle züccaciye sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade ederek, bu dönemde bazı ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.

Özellikle son bir yılda ciddi anlamda "airfryer furyası" yaşandığını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağ kullanmanıza gerek kalmadan ya da tariflerinize göre fırçayla çok az yağ sürerek kısa sürede sağlıklı kızartmalar hazırlama imkanı sunan bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Son dönemde airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Öte yandan, restoran ve kuaföre gitmeden bu alanlardaki ihtiyaçlarımızı evde halledebilme imkanı sunan saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlerde de gözle görülür artış var. Ayrıca, cam ürünlerinde ve kupalarda da yoğunluk yaşanıyor."