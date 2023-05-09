BIST 4.589
DOLAR 19,52
EURO 21,42
ALTIN 1.270,55
HABER /  EKONOMİ

Airfryer ve kahve makinesi satışları patladı! Herkes onu alıyor

Airfryer ve kahve makinesi satışları patladı! Herkes onu alıyor

Düğün sezonunun başlaması ve evde tüketimin artmasıyla son aylarda airfryer (sıcak hava kızartıcısı) satışlarında yüzde 300, kahve makinesi satışlarında da yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor.

Abone ol

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye züccaciye sektörünün 12 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, züccaciyenin en fazla dış ticaret fazlası veren 5 sektör arasında yer aldığını ve en çok markalaşan iki sektörden biri olduğunu söyledi.

ZÜCDER Başkanı Öksüz, düğün sezonunun başlaması, Anneler Günü'nün yaklaşması ve evde tüketimin artması nedeniyle züccaciye sektöründe hareketlilik yaşandığını ifade ederek, bu dönemde bazı ürünlerin satışında ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.

Özellikle son bir yılda ciddi anlamda "airfryer furyası" yaşandığını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yağ kullanmanıza gerek kalmadan ya da tariflerinize göre fırçayla çok az yağ sürerek kısa sürede sağlıklı kızartmalar hazırlama imkanı sunan bu ürünlerin satışlarında adeta patlama yaşanıyor. Son dönemde airfryer satışlarında yüzde 300, kahve makinesinde ise yüzde 100'e varan artışlar yaşanıyor. Öte yandan, restoran ve kuaföre gitmeden bu alanlardaki ihtiyaçlarımızı evde halledebilme imkanı sunan saç şekillendirici ve mikser gibi ürünlerde de gözle görülür artış var. Ayrıca, cam ürünlerinde ve kupalarda da yoğunluk yaşanıyor."

ÖNCEKİ HABERLER
'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi
'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi
Trabzonspor, sahasında oynadığı 22 maçın sadece 2'sini kaybetti
Trabzonspor, sahasında oynadığı 22 maçın sadece 2'sini kaybetti
Gayrimenkul satışları Nisan ayında azaldı
Gayrimenkul satışları Nisan ayında azaldı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak
MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi
MİT'ten Gara'da nokta operasyon! PKK/KCK'nın kilit ismi etkisiz hale getirildi
Volkan Demirel'den duygu dolu röportaj: "Hayatımın son mutlu günü"
Volkan Demirel'den duygu dolu röportaj: "Hayatımın son mutlu günü"
CHP YSK temsilcisinden "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama
CHP YSK temsilcisinden "Hollanda'daki hatalı oy pusulası"na ilişkin açıklama
ABD-Meksika sınırında 3 günde 26 bin 382 düzensiz göçmen yakalandı
ABD-Meksika sınırında 3 günde 26 bin 382 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'daki provokasyonun hedefi Muharrem İnce! Fuat Uğur operasyonun perde arkasını yazdı
Erzurum'daki provokasyonun hedefi Muharrem İnce! Fuat Uğur operasyonun perde arkasını yazdı
İlk defa elde edilecek nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı
İlk defa elde edilecek nadir toprak elementleri oksitlerinin üretimine başlandı
Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar 1 trilyon 748 milyar TL oldu
Portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlar 1 trilyon 748 milyar TL oldu
Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş çıktı!
Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş çıktı!