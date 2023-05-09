Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'nin İstanbul mitingini görünce Halk Buluşması programını mitinge dönüştürme kararı aldığını kavganın da bu nedenle çıktığını yazdı.

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Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum programında çıkan olaylara ilişkin Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Erzurum’da CHP var mı ki, çırpınıyorsunuz!" başlıklı yazısında değerlendirmelerde bulundu.

İBB'nin basın mensuplarına gönderdiği mailde "18.00 Erzurum Halk Buluşması programlarını aşağıdaki frekanstan takip edebilirsiniz.” yazdığına dikkat çeken yazar, İmamoğlu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Bizzat İBB, mitingden değil, buluşmadan bahsediyor.. Anlaşılan o ki, muhterem Erzurum’a gittikten sonra, Cumhurbaşkanı İttifakı’nın İstanbul mitinginin büyüklüğünü gördükten sonra, “Ne yapayım, ne yapayım” diye düşünmüş ve kavga çıkartmak için, “buluşma”yı, “miting”e dönüştürme kararı almış..

Emniyet, “Böyle ayaküstü miting olmaz. Ama yine de illa yapacaksanız, miting için ayrılan alanımız şurası” deyince.. Ekrem İmamoğlu, “tamam, kavgayı başlatabiliriz” deyip, sahneye çıkmış.."

CHP'nin olmadığı Erzurum'da İmamoğlu'nun çırpınması

CHP'nin 2018 seçimlerinde yüzde 4.4 oy aldığını belirten yazar, CHP'nin Erzurum'da hiç gücü olmadığını belirterek, " Ama Erzurum mitingi diye kamuoyuna yutturmaya çalıştıkları organizasyonun İBB mailinden atılmış halini görünce, Ekrem beyin resmen suçüstü olması oldu.." diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı