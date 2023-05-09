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İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti

İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti

ARNAVUTKÖY'de sokak köpeklerinin gece vakti saldırdığı kurbanlık sürüsünden 14 koyun telef oldu. Hayvanlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Çilingir Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle bakılan koyun sürüsüne gece saatlerinde başıboş köpekler saldırdı. Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu. Ahır sahibi vatandaşları yaşananlar konusunda uyarırken saldırıdan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

“Kurban bayramı için hazırlıyorduk, bütün herkes buraya atıyor hayvanları”

Çilingir Mahallesi’nde hayvancılık yapan Barış Beyoğlu yaşadıklarıyla ilgili, “Gece saatlerinde amcamın koyunlarından 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpeklerini çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz kestiğimiz hayvanlardan falan bakıyoruz sokak hayvanlarına ama çok fazlalar aç kalınca mecbur saldırıyorlar, insana da saldırıyorlar normalde ama şu anda kurban bayramı nedeniyle kurbanlık sayısı fazla olduğu için hayvanlara saldırıyorlar. Biz kurban için hazırlıyorduk hayvanlarımızı gerçekten çok üzüldük böyle olunca burada da bir dünya besici var kalabalık bir nokta burası. Şu an bizim 140 bin TL zararımız var yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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