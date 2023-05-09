BIST 4.589
DOLAR 19,52
EURO 21,42
ALTIN 1.270,55
HABER /  DÜNYA

Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek

Doğu Afrika'dan sonra Güney Afrika ülkeleri de isyancılarla mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) asker gönderme kararı aldı.

Abone ol

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) dün düzenlenen zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Güney Afrika ülkeleri birliklerinin KDC'nin doğusunda barış için mücadele yürüteceği ifade edildi.

Açıklamada, tüm bölgesel aktörlerin çabalarının koordine edilebilmesi için SADC, Doğu Afrika Topluluğu (EAC), Büyük Göller Bölgesi Uluslararası Konferansı (ICGLR) ve Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) ile ortak bir zirve yapılmasına Afrika Birliği'nin olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Topluluğun güvenlik örgütünün başındaki isim olan Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, SADC'nin hem Doğu Afrika Topluluğu hem de diğer bölgesel güçlerle KDC hükümetini desteklemek için çalışacağını açıkladı.

SADC, aralarında Güney Afrika, Angola ve Madagaskar gibi ülkelerin olduğu 16 üyeden oluşuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Doğu Afrika Topluluğu, isyancı 23 Mart Hareketi'nin (M23) ilerleyişi sonrası Goma ve çevresinde barış gücü askerleri konuşlandırmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı
ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'den ilk çeyrekte 162,4 milyon liralık ciro
ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'den ilk çeyrekte 162,4 milyon liralık ciro
Depremde hayatını kaybeden ve görev alanlar için hatim indirdiler
Depremde hayatını kaybeden ve görev alanlar için hatim indirdiler
Arzum’dan ilk çeyrekte 21,7 milyon TL net kar
Arzum’dan ilk çeyrekte 21,7 milyon TL net kar
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Gazze' tepkisi! "Saldırıları lanetliyoruz"
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'Gazze' tepkisi! "Saldırıları lanetliyoruz"
Airfryer ve kahve makinesi satışları patladı! Herkes onu alıyor
Airfryer ve kahve makinesi satışları patladı! Herkes onu alıyor
Kadınlar asla ihmal etmemeli! Yılda 1 kez mamografi çektirin!
Kadınlar asla ihmal etmemeli! Yılda 1 kez mamografi çektirin!
'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi
'Uygur Türk'ü krizinde Çin'den Kanada'ya misilleme! 'İstenmeyen kişi' ilan edildi
Trabzonspor, sahasında oynadığı 22 maçın sadece 2'sini kaybetti
Trabzonspor, sahasında oynadığı 22 maçın sadece 2'sini kaybetti
Gayrimenkul satışları Nisan ayında azaldı
Gayrimenkul satışları Nisan ayında azaldı