İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!

Rus haber ajansı, tahıl anlaşması konusundaki dörtlü görüşmenin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması son olarak Mart'ta 2 ay süre ile uzatılmıştı.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması gündemde. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüş; Putin, Erdoğan'ın tahıl koridorunun uzatılması teklifine olumlu sinyal vermişti.