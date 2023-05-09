Türk Nöroloji Derneğinden "inme" başlıklı halka açık toplantı

İnme Farkındalık Ayı dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek çevrim içi toplantıda uzmanlar, inmenin tanı ve tedavisinin yanı sıra inmeden korunmak için yapılacakları anlatacak

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Türk Nöroloji Derneği bünyesindeki uzmanlar, yarın düzenlenecek halka açık çevrim içi toplantı ile inme konusunda vatandaşları bilgilendirecek.

İnme Farkındalık Ayı dolayısıyla 10 Mayıs'ta yapılacak "İnmesiz Hayat Mümkün" başlıklı toplantı, halka açık çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Toplantıda önemli bir halk sağlığı sorunu olan inmenin, tanı ve tedavisinin yanı sıra inmeden korunmak için yapılacaklar konunun uzmanları tarafından ele alınacak.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu'nun oturum başkanlığıyla düzenlenecek toplantıda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Doç. Dr. Türkan Acar "İnmede birincil koruma: Kan basıncı 12/8", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Özlem Aykaç "İnmede birincil koruma: Kolesterol 200" ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden Öğretim Görevlisi Dr. Ezgi Yılmaz "İnmede birincil koruma: Kan şekeri 100" başlıklarında halka yönelik aydınlatıcı bilgiler paylaşacak.

Derneğin web sitesindeki link üzerinden ücretsiz katılımın sağlanacağı toplantıda, inme ilgili ilgili sorular doğrudan uzmanlara yöneltilebilecek.