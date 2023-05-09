Zincir market BİM’de mideleri altüst eden görüntü: İğrençliğin böylesi

BİM markette yeni bir skandal yaşandı. Zincir market BİM’deki mideleri altüst eden ürünlerden kurt ve karınca çıktı. BİM’de bozuk ürünler de kasada satılıyor. BİM market iğrençliğin böylesi dedirtti.

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Zincir market BİM skandalları bitmek bilmiyor. Dün BİM marketten yumuşak şeker alan müşteri eve geldiğinde paketi açtığında içinden çıkan şeyle neye uğradığı şaşırdı. Zincir market BİM şikayetleri ile müşteri tarafından gündem olurken bir yeni rezalete durum daha yaşandı. Kadın müşterinin BİM marketten aldığı yumuşak şeker içinde onlarca karınca çıktı. Durumu BİM markete şikayet eden müşteri duruma da sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

"Rezalet"

BİM markette yaşadığı skandal durumu paylaşan kadın müşteri, “Az önce BİM’e gittim bir şeyler almak için rezalet. Şekerin içinde çıkan karıncalar iğrenç, rezaletttt.” ifadelerini kullandı.

BİM’in mideleri alt üst eden durumuna tepki gösteren kadın müşteri, “Vallahi şoklar içerisindeyim!! Bim marketin cipsi içinden kurt çıktı !!!! Ve onca market zinciri arasında senden alışveriş yapıyorken!!! Bu hiç güzel olmadı!!!” diye yazdı.

"BİM market kota tutturmak için yapıyor"

İstanbul Kartal Halitpaşa Caddesinde bulunan BİM market şubesinin kasa yanında ise soğuk zinciri bozulmuş ürünler sergilenip satışı yapıldı. Ebru Özkan isimli BİM müşteri duruma müdahale etti.

BİM markete tepkisini sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla gösteren Özkan, BİM’e ‘uyarılara rağmen halen aynı yöntemin devam ettirildiği tepkisinde bulundu. BİM müşterisi Özkan, “Kasa yanına konan soğuk zinciri bozulmuş ürünlerin sorumlusu kimdir? Çalışanlarınız kota tutturmak için mi tüm uyarılarıma rağmen ısrarla bu işe devam ediyor? Geçen gün tavuk vardı açıkta Artık bu durumu engelleyiniz.” dedi.

"Bunlar denetimsizliğin sonucu"

Zincir market BİM’de söz konusu benzer durumlar sık sık yaşanıyor. BİM’deki bu ve benzer durumların ‘denetimsizlik’ kaynaklığı olduğu vurgusu da sık sık yapılıyor.

BİM markette bazı küflenmiş bozuk ürünlerin raflarda ‘kampanya’ veya ‘indirim’ adı altında sunulması da dikkat çekiyor. SKT’sı yaklaşmış ürünlerin ise çalışanlar tarafından BİM ‘kotaları’ gerekçesiyle raflarında ve kasada satılmaya çalışılıyor. BİM marketteki bu ve buna benzer durumlar ise insan sağlığı tehdit ediyor.

Kaynak: Milli Gazete