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Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri uzman çavuş çıktı! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sözleşmesi feshedilmiştir

Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri uzman çavuş çıktı! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sözleşmesi feshedilmiştir

ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu mitingine saldırıp taş atanlardan 15 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yeni Şafak gazetesi, gözaltın alınan 15 kişiden birinin istihbaratta görevli bir Uzman Çavuş olduğunu yazdı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi.Yapılan açıklamada "Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

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ERZURUM'da Ekrem İmamoğlu mitinginde taş atanlardan 15 kişi gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Yeni Şafak gazetesi, gözaltına alınanlardan birinin istihbaratta görevli bir uzman çavuş olduğunu yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"7 Mayıs'ta Erzurum’da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş gözaltına alınmıştır. Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir."

"P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de “ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."

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Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri istihbaratta görevli Uzman Çavuş çıktı!
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