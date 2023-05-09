Memur, emekli, asgari ücretli binlerce kişinin gözü kamu işçisinin zammında! Kim ne kadar maaş alacak?

Ancak bunun üzerine bir de refah payı gelecek. Başkan Erdoğan İstanbul mitinginde de bu açıklamayı bir kez daha yapmıştı. Refah payı ile birlikte emeklilerin artışının da kamu işçilerinin zam oranına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda artışın yüzde 35-40 civarında olması öngörülüyor.