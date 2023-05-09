Memur, emekli, asgari ücretli binlerce kişinin gözü kamu işçisinin zammında! Kim ne kadar maaş alacak?
Bugün açıklanacak olan kamu işçileri için zam oranı hem emeklileri, hem memurları hem de işçileri ilgilendiriyor. Faruk Erdem, yeni Asır'daki yazısında binlerce kişiyi ilgilendiren detayları aktardı.
"Ortaya çıkacak oranlar hemen hemen bütün kesimleri ilgilendirecek. Çünkü yapılacak zam oranları Temmuz ve Ağustos ayındaki artışları yakından ilgilendirecek. Şimdi kimler bu oranları bekliyor sırayla bakalım." diyen Faruk Erdem yazısında şunları kaydetti:
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile EYT'den emekli olan vatandaşlar için temmuz ayında bir enflasyon artışı yapılacak. Bu artış 6 aylık enflasyon oranında olacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21'i geçmesi bekleniyor.
Ancak bunun üzerine bir de refah payı gelecek. Başkan Erdoğan İstanbul mitinginde de bu açıklamayı bir kez daha yapmıştı. Refah payı ile birlikte emeklilerin artışının da kamu işçilerinin zam oranına yaklaşması bekleniyor. Bu durumda artışın yüzde 35-40 civarında olması öngörülüyor.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamu çalışanların ve Emekli Sandığı emeklileri de Temmuz ayında yılın ikinci artışı alacaklar. Burada yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı gelecek. Memurlar ve memur emeklileri de refah payı alacaklar. Bu kesimin de zam oranlarının kamu işçilerine yapılacak orana yaklaşması bekleniyor.