BIST 4.589
DOLAR 19,52
EURO 21,42
ALTIN 1.270,55
HABER /  SPOR

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde oynanacak West Ham United - AZ Alkmaar maçını FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Abone ol

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin West Ham United ile Hollanda'nın AZ Alkmaar takımları arasında 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak.

Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!
Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
Hindistan’da feci kaza! Otobüs köprüden uçtu: Çok sayıda ölü var!
Hindistan’da feci kaza! Otobüs köprüden uçtu: Çok sayıda ölü var!
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama:
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama:
BAE, Suriye'deki depremzedelere 156 bin gıda kolisi dağıttı
BAE, Suriye'deki depremzedelere 156 bin gıda kolisi dağıttı
İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti
İstanbul'da sokak köpekleri, 14 kurbanlık hayvanı telef etti
Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"
Naci Görür'den seçim öncesi dikkat çeken çağrı! Vatandaşa sitem: "Pek de umursamıyoruz yazık"
Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
Güney Afrika ülkeleri de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne asker gönderecek
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Ali Karahasanoğlu Erzurum'daki olayları yazdı Ekrem İmamoğlu suçüstü yakalandı dedi
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Yurtiçi Kargo, Türkiye'nin ilk kıtalar arası drone ile kargo teslimatını yaptı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı
Trakya'da ara verilen ayçiçeği ekimleri yeniden başladı