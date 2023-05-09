BIST 4.617
DOLAR 19,51
EURO 21,43
ALTIN 1.271,52
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam! En düşüğü 15 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam! En düşüğü 15 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam oranlarını açıkladı. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamada "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor. " dedi

Abone ol

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam oranları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor. 

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz" dedi.Erdoğan şöyle devam etti:

Asgari ücret ve emekli maaş zammı

"Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmedik. Nasıl eksikleri giderdiysek bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak talebi, “aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi” olarak öne çıkmıştı. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı istenmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur, emekli, asgari ücretli binlerce kişinin gözü kamu işçisinin zammında! Kim ne kadar maaş alacak?
Foto Galeri Memur, emekli, asgari ücretli binlerce kişinin gözü kamu işçisinin zammında! Kim ne kadar maaş alacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türk Nöroloji Derneğinden "inme" başlıklı halka açık toplantı
Türk Nöroloji Derneğinden "inme" başlıklı halka açık toplantı
Kız Kulesi açılıyor! Neler yapıldı neler tarih de belli oldu
Kız Kulesi açılıyor! Neler yapıldı neler tarih de belli oldu
Türk Eczacıları Birliği "Eczacı Her Yerde" kampanyası başlattı
Türk Eczacıları Birliği "Eczacı Her Yerde" kampanyası başlattı
Zincir market BİM’de mideleri altüst eden görüntü: İğrençliğin böylesi
Zincir market BİM’de mideleri altüst eden görüntü: İğrençliğin böylesi
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında can kaybı 60'a çıktı
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki şiddet olaylarında can kaybı 60'a çıktı
Nijer'yada kiliseye silahlı baskın yaptılar: 25 kişi kaçırıldı
Nijer'yada kiliseye silahlı baskın yaptılar: 25 kişi kaçırıldı
Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri uzman çavuş çıktı! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sözleşmesi feshedilmiştir
Ekrem İmamoğlu'na taş atanlardan biri uzman çavuş çıktı! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Sözleşmesi feshedilmiştir
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Ağıralioğlu= Kemal Bey kazanırsa...
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Ağıralioğlu= Kemal Bey kazanırsa...
Adana'da park halindeki araçtan 1 milyon 554 bin lira çalındı
Adana'da park halindeki araçtan 1 milyon 554 bin lira çalındı
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
İstanbul'da tahıl koridoru zirvesi! Kritik açıklama geldi: Tarih belli oldu!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!
Anneler, babalar çocukluk çağında epilepsiye dikkat!