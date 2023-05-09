Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 700 bin kamu işçisine yüzde 45 zam! En düşüğü 15 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam oranlarını açıkladı. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamada "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor. " dedi

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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam oranları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkıyor.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz" dedi.Erdoğan şöyle devam etti:

Asgari ücret ve emekli maaş zammı

"Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsun. Kimseyi enflasyona ezdirmedik. Nasıl eksikleri giderdiysek bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."