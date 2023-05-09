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AK Parti ve CHP'li başkanlardan sağduyu çağrısı; sarılarak poz verdiler

AK Parti ve CHP'li başkanlardan sağduyu çağrısı; sarılarak poz verdiler

İZMİR'in Buca ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu posterlerinin asılı olduğu bir kıraathane önünde meydana gelen arbedenin ardından, AK Parti ve CHP İzmir İl Başkanları bir araya gelerek açıklama yaptılar. Başkanlar sağduyu çağrısı yaptıktan sonra sarılarak poz verdiler.

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Dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'nde, AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan'ın seçim otobüsüne bir cismin isabet etmesi sonucu AK Partililer ile CHP'liler arasında, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin bulunduğu bir kıraathanede arbede yaşanmıştı. Taşlı ve sopalı arbedenin görüntüleri sosyal medyaya yansırken, bugün konuyla ilgili bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Aslanoğlu: "İzmir’den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı"

İzmir'den Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı vermek istediklerini söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Dün yaşanan olaylar nedeniyle, biz her iki il başkanı da nereden gelirse gelsin, hangi sebeple, bahane ile üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır ancak herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Seçim gününe kadar İzmir’den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajı vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçim sürecini bitireceğiz" açıklamasında bulundu.

"İzmir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Aslanoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan Bilal Saygılı ise, "Dün Şenol Başkan beni aradı ve davet etti. Kendisi ile her zaman telefonla görüşerek birçok konuyu ele alıyoruz. Biz iki partinin il başkanı olarak İzmir'de birlik ve beraberliğin gerektirdiği unsurları savunan, kimsenin üzülmesini istemeyen il başkanlarıyız. Partililerimizin de duruşunun bu olacağına inancımız tamdır. Güzel İzmir'e yakışır şekilde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir olumsuz eylemi kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz. İzmir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır" sözlerine yer verdi. Her iki partinin il başkanları, açıklamanın ardından birbirlerine sarılarak poz verdiler.

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