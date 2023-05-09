Evlenecek olan oyuncu Eda Ece'den tuhaf istek! Damat altta kalmadı
Eda Ece 5 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile evlilik kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda aile içinde düzenlenen törenle nişanlanan çift ardından 20 Haziran'daki düğünleri için hazırlıklara başladı. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çifti ile ilgili alışılmışın dışında bir bilgi ortaya çıktı.
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğünüyle ilgili herkesi şoke edecek gerçek ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde Eda Ece'nin düğün masraflarını kendisinin karşılamak istediğini yazdı. İşte o yazı;.
-Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 20 Haziran'da Boğaz'da lüks bir otelde evlenecek olan Eda Ece'nin, düğününü kendisinin yapacağını öğrendim!
-Düğünü erkek tarafı yapar ama Eda Ece niye bu işe soyundu diye merak edip araştırdım.
-Güzel oyuncu, dillere destan bir düğün istiyormuş ve müstakbel damada demiş ki; "Düğünü ben yapayım, bütün masrafları ben karşılayayım. Sen yaparsan beni kısıtlayabilirsin, istediğim şeyler olmazsa da üzülürüm, üzülünce de seni üzerim."