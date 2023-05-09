Evlenecek olan oyuncu Eda Ece'den tuhaf istek! Damat altta kalmadı

-Güzel oyuncu, dillere destan bir düğün istiyormuş ve müstakbel damada demiş ki; "Düğünü ben yapayım, bütün masrafları ben karşılayayım. Sen yaparsan beni kısıtlayabilirsin, istediğim şeyler olmazsa da üzülürüm, üzülünce de seni üzerim."