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Bakan Mahmut Özer: Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan

Bakan Mahmut Özer: Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplam 94 bin 984'tür, 3,5 milyon değildir. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan." dedi.

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Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, partisinin Kabadüz İlçe Başkanlığını ziyaretinde, bir siyasi liderin eğitimle ilgili video paylaştığını belirterek buna tepki gösterdi. 

 "Hayretler içerisinde baktım" ifadelerini kullanan Özer, "Diyor ki o lider 'Türkiye'de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında.' Ben Milli Eğitim Bakanı olarak böyle bir yalan görmedim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti devletinin Milli Eğitim Bakanı olarak Kabadüz'den Türkiye'ye sesleniyorum, zorunlu eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lisede kayıt yaptırmamış öğrenci sayısı toplam 94 bin 984'tür, 3,5 milyon değildir. Bu normal bir yalan değil, kuyruklu yalan." diye konuştu.

Bakan Özer, Türkiye'nin eğitimle ilgili sorunlarının tamamını son 20 yılda çözüldüğünü ifade etti.

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