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Havalar ısındı valilik kararı duyurdu: Girişler yasaklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Havalar ısındı valilik kararı duyurdu: Girişler yasaklandı

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmek yasaklandı.

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Kars Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabileceğine, boğulmalara neden olacağına dikkat çekilerek vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Vatandaşların, can güvenliğinin korunması ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla sulama kanalları, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerine girmesinin yasaklandığı, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

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