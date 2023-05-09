Ahmet Hakan 'ifrit oluyorum' demişti! Nevzat Aydın’dan cevap gecikmedi: "Benim için gurur vesilesidir"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında Erzurum'da yaşanan olayları kaleme aldı. Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın'ın açıklamaları için "ifrit olduğum kadar kimseye ifrit olmuyorum" yorumunda bulunan Hakan'a Aydın'dan cevap gecikmedi. Nevzat Aydın yaptığı paylaşımda "Ahmet Bey sizin bana ifrit olmanız benim için gurur vesilesidir” dedi. İşte detaylar...

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Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Hüda Par standı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yanıt verdi. “Bu kadar yoğun bir gündemde takılacak bunu mu buldunuz?” diye soran Aydın, “Neyse Ahmet Bey sizin bana ifrit olmanız benim için gurur vesilesidir” dedi.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Aydın’ın iki olaya ilişkin değerlendirmelerini hatırlatarak şunları kaydetmişti:

Trabzon’da HÜDA PAR standına bir saldırı oluyor. İçinde şiddet middet de var.

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın’ın buna tepkisi şöyle oluyor:

* “Bugün Cumhur İttifakı’nın kalesi Trabzon’da HÜDA PAR standında ciddi olaylar çıktı ve halk tepki gösterdi. Bu demek ki halkta HÜDA PAR’a karşı bir hassasiyet hâlâ var.”

*Aynı Nevzat Aydın, bu sefer Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik saldırıyı ele almış. Tabii “İmamoğlu’na karşı halkta bir hassasiyet var” demeden:

*“Erzurum mitinginde sevgili Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırı onun şahsına değil, demokrasiye ve demokrasiye inanan herkese yapılmıştır. Bu ülke bu kadar tahammülsüz hiç olmadı. Ayrıştıran dilin değil, birleştiren dilin kazanması dileğiyle.”

*Şu tutuma bakar mısınız?

*HÜDA PAR’a yönelik şiddet olduğunda... Halkımızın hassasiyeti...

*İmamoğlu’na yönelik şiddet konusunda... Demokrasiye saldırı...

*“Halkımızın hassasiyeti” sözüyle şiddete mazeret bulmaya kalkışanlara ifrit olduğum kadar kimseye ifrit olmuyorum.

Nevzat Aydın, Hakan’a sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

“Bugün @ahmethc benden bahsetmiş ve ‘halkımızın hassasiyeti’ diyerek şiddete mazeret bulmama ifrit olduğunu söylemiş. Ben Trabzon’daki olaylarda kan döküldüğünü hatırlamıyorum. İki olayı aynı kefeye koymak da komik bence. Bu kadar yoğun bir gündemde takılacak bunu mu buldunuz? Zaten yazınızı da bana tepkisel gelen tweetlerden uyarlamışsınız. Orijinal değil yani. Neyse Ahmet Bey sizin bana ifrit olmanız benim için gurur vesilesidir. Kendinize iyi bakın. Umarım gerçek gazetecilik yapmaya başlayacağınız günler yakındır.”