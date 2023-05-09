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Bülent Aydemir 'kritik bilgi' diyerek açıkladı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü

Bülent Aydemir 'kritik bilgi' diyerek açıkladı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü

TÜRKİYE 5 gün sonra sandığa gidiyor. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, uzunluğu 105 cm olan seçim pusulasının 1 metreye düşürüldüğünü yazdı.

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Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "5 cm’lik alan ve seçmenin sorumluluğu" başlıklı yazısında oy pusulalarına ilişkin edindiği bilgiyi paylaştı.

Aydemir yazısında şunları kaydetti:

Uzunluğu 105 cm olan TBMM seçimi pusulası, ittifakların yer aldığı kutucukların arası daraltılarak bir metreye düşürüldü. Çünkü kesim ve basımın yapıldığı Ankara’da bu standardı karşılayacak matbaa yoktu. Bunun için, basılacak mührün oy vereceğiniz ittifak dışına taşmamasına ayrı bir dikkat göstermek gerekiyor.

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