Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mehmet Şimşek' çıkışı! "Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler"

BOLU'da konuşan Ekrem İmamoğlu, hükümete eski Bakan Mehmet Şimşek üzerinden yüklenerek "Görüyorsunuz geçmişteki kendi Bakanları bile onlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler" dedi. Ayrıca, İmamoğlu "Benim içimi yakıyor. Bir milletin yöneticisi inanç üzerinden insanları ölçüyor. Sen kim oluyorsun? Bu ülkeyi değerler üzerinden ölçecek kişi anasının karnından doğmadı" dedi.

Abone ol

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Bugün ilk mitingini Bolu'da yapan Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktidara eski bakan Mehmet Şimşek üzerinden yüklenen İmamoğlu "Bunlar şirazelerini kaybettiler. Bunlar ilk dönemlerde belki bir miktar güzel işler yaptılar ama etrafındakiler bırakıp gitti. Görüyorsunuz geçmişteki kendi bakanları bile onlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çarşamba günü Batman mitingine Mehmet Şimşek'in de katılacağı konuşuluyor. Şimşek'in seçim sonrası Cumhur İttifakı'nın ekonomi kadrosunda olması bekleniyor.

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 yılında o dönem Mardin'e şimdilerde ise Batman'a bağlı olan Gerçüş ilçesinin Afra köyünde dünyaya geldi. 2009'dan 2015'e kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Binali Yıldırım'ın kurduğu hükümette maliye bakanı ile başbakan yardımcısı olarak görev almıştı. 2013 senesinde Emerging Markets dergisi Avrupa'da yılın maliye bakanı olarak seçmişti.

İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bunlar bir oy için her şeyi yaparlar"

"En sevdiğim coğrafyalardan birine geldim. Bu meydanda Köroğlu'nun torunlarını görüyorum. Köroğlu zalimliğe, kötülüğe karşı direniştir. Dün, Konya'daydım. Onlara söz verdim. Mevlana'nın şehrinden her yere selam götüreceğime dair söz verdim. Haksızlıklar yapılabilir eksikler olabilir ama bir devletin yöneticisi kadrosu yanlışı övüyorsa Allah'ın bu memleketin her insanını korusun. Bunlar bir oy için her şeyi yaparlar. Onlar için her şey bir kişi. Her akşam başka birisinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz.

"Bolu ayağa kalkacak"

Milletime beraber bu yola çıktım diyen, demokrasiyi savunan, devletin ahlakını temsil eden, aynı zamanda hak ve hukukun savunucusuyla buradayız. Yine onunla birlikte 15 Mayıs sabahı Çankaya'ya yürüyeceğiz. Bolu'nun sorunlarını biliyoruz. Tanju Başkanla yolda gelirken üstünden geçtik. 99 depreminden kalan kentsel dönüşüm zorluklarını da biliyoruz. Bolu ayağa kalkacak. Depremle ilgili mücadelemizi en yüksek seviyeye çıkaracağız.

Mehmet Şimşek göndermesi: Eski bakanları bile onlarla çalışmayı reddediyor

Devletin o hale getirdiniz ki bir kişinin talimatını bekleyip 48 saat müdahale etmediniz. İBB'ye yüzlerce insan başvurup oraya para vermeyip bize başvurup 'Siz yardım edin' dedi. Devletteki partizanlığı söküp atacağız, milletin devleti olacak. Ne yazık ki onun partisindeysen senle hizmet yapıyor, değilsen randevu bile vermiyor. Bunlar şirazelerini kaybettiler. Bunlar ilk dönemlerde belki bir miktar güzel işler yaptılar ama etrafındakiler bırakıp gitti. Görüyorsunuz geçmişteki kendi bakanları bile onlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler.

Erzurum'daki olaylı miting: 15 Mayıs'tan sonra hesap sorulacak

Bizim insanımız iyi, güzeldir. Bir insanın kalbi buz kaplamışsa, güzel dilinizle o buzu eritin. Bu memleketimde AK Parti'ye oy verenler de güzel insanlar. İmamoğlu'na taş atılmış filan...150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. Erzurum'un güzel insanlarının üzerine toz zerresi konmaz. Bu işi yaptıranlar er geç çıkacak. Orada seyrettiren akıl valisinden, emniyet müdürüne kadar 15 Mayıs'tan sonra hesap sorulacak. Bu millet rahat edecek.

"Sen kim oluyorsun?"

Haksızlığa uğrayan herkesin hakkını savunacağız. Hukukun adamı olmaz, hukuk herkesedir. Adaletin olmadığı yerde başka bir şey konuşamazsınız. Bunlara kalsa onlara oy verenler yerli ve milli, oy vermeyenler vatan haini. Benim içimi yakıyor. Bir milletin yöneticisi inanç üzerinden insanları ölçüyor. Sen kim oluyorsun? Bu ülkeyi değerler üzerinden ölçecek kişi anasının karnından doğmadı. Hadi oradan işine bak. Allah bunları islah etsin.

"Bu iş dansla müzikle olmaz"

Sevgili hemşehrilerim sakın fırsat vermeyin. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Canım İstanbul'da İBB'nin öğrencilere verdiği tek bir yurt yoktu. Tam 3 senede 5 bin yataklı yurt kapasitesine ulaştık. Buradaki yurt ve barınma sorununu da biz çözeceğiz. Milletin çocukları yatacakları yer yok diyerek okula gitmemeye başladı. Sevgili gençler hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Bu parti seçimi değil, bu geleceğinizin seçimi. Oylarınız bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklı ile olur. Bu en ön safta gençlerin mücadelesidir. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız. Ben her yerde ceketi çıkardım. Hep beraber 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Oy rekoru kırmaya hazır mıyız? Oylarımız Kemal Kılıçdaroğlu'na..."