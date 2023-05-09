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"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek

"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), dünya bale repertuvarında çok önemli yeri olan "La Bayadere" ve "Don Kişot" balelerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşturacak.

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İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik ve klasik dönemler arasında bağlantı kuran La Bayadere yarın ve 30 Mayıs'ta sahnelenecek. Hindistan'da geçen konusu, aşk ve entrika yüklü atmosferiyle ilgi çeken eserin koreografisi Marius Petipa'ya, müzikleri ise Ludwig Minkus'a ait.

Zdravko Lazarov'un orkestra şefliğini üstlendiği eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Gülden Sayıl, ışık tasarımını ise Önder Arık hazırladı.

- Don Kişot 18 ve 20 Mayıs'ta sahnelenecek

Miguel de Cervantes'in Don Kişot romanından seçilmiş bazı bölümlerin yer aldığı Don Kişot balesi ise 18 ve 20 Mayıs'ta sahneye konulacak. Orkestra şefliğini Roberto Gianola'nın üstlendiği temsilin dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Önder Arık yapacak.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında bulunan eser, sahnelendiği sezonlarda sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

İki eseri de Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor.

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