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İran'ın Huzistan eyaletinde yabancı dilde tabelalar yasaklandı

İran'ın Huzistan eyaletinde yabancı dilde tabelalar yasaklandı

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde Farsça dışında tabelalar yasaklandı.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan Kültür ve İrşad Müdürü Rıza Kulahleç konuya ilişkin bilgi verdi.

Kulahleç, "Dükkan, mağaza ve pasajlar yabancı dildeki levhalarını kaldırıp Farsçaya çevirmelidir." dedi.

Konuyla ilgili esnaf ve iş yerlerine 1 ay süre tanındığını belirten Kulahleç, şunları kaydetti:

"Tüm ticari işletmeler kullanacakları isim konusunda, Fars dilini korumak ve halka açık yerlerde yabancı kelime ve terimlerin kullanılmasını yasaklayan yasayı uygulamak amacıyla internette bulunan Farsçayı koruma uygulamasına girmeli ve buradan gerekli başvuruları yapıp izinleri almalı."

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