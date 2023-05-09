BIST 4.592
DOLAR 19,51
EURO 21,39
ALTIN 1.274,36
HABER /  DÜNYA

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlı ülkesine döndü

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla Güney Sudanlının ülkesine döndüğünü bildirdi.

Abone ol

IRC'den yapılan yazılı açıklamada, kendi ülkelerindeki çatışma nedeniyle daha önce Sudan'a kaçan Güney Sudanlının geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada, yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla Maban, Jamjang ve Kuzey Bahr el Gazal gibi sınır bölgelerine gelen Güney Sudanlılara barınma ve sağlık hizmetleri verildiği ifade edildi.

Şimdiye kadar Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 50 binden fazla kişinin Güney Sudan'a döndüğü bilgisine yer verilen açıklamada, ek mali yardımlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Komşu ülkelerden 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Sudan'da mültecilerin yüzde 70'ini Güney Sudanlılar oluşturuyordu.

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da ordu ile HDK arasında o tarihten bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 604'e, yaralananların sayısı ise 5 bin 127'ye yükseldi.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta ülkeden kaçanların sayısının 100 bini aştığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aziz Yıldırım kolları sıvadı! Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Aziz Yıldırım kolları sıvadı! Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
İran'ın Huzistan eyaletinde yabancı dilde tabelalar yasaklandı
İran'ın Huzistan eyaletinde yabancı dilde tabelalar yasaklandı
Hatay'a geçici göreve gitmeye hazırlanıyordu, polis memuru hayatını kaybetti
Hatay'a geçici göreve gitmeye hazırlanıyordu, polis memuru hayatını kaybetti
"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek
"La Bayadere" ve "Don Kişot" baleleri AKM'de sahnelenecek
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
Havalar ısındı valilik kararı duyurdu: Girişler yasaklandı
Havalar ısındı valilik kararı duyurdu: Girişler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mehmet Şimşek' çıkışı! "Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler"
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mehmet Şimşek' çıkışı! "Takip ediyorsunuz bu kadar kötüler"
Ahmet Hakan 'ifrit oluyorum' demişti! Nevzat Aydın’dan cevap gecikmedi: "Benim için gurur vesilesidir"
Ahmet Hakan 'ifrit oluyorum' demişti! Nevzat Aydın’dan cevap gecikmedi: "Benim için gurur vesilesidir"
Kocaeli'de cinayetten yargılanan sevgililerin cezası belli oldu
Kocaeli'de cinayetten yargılanan sevgililerin cezası belli oldu
Muharrem İnce: Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor
Muharrem İnce: Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor
Bülent Aydemir 'kritik bilgi' diyerek açıkladı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü
Bülent Aydemir 'kritik bilgi' diyerek açıkladı: Uzunluğu 105 cm olan seçimi pusulası 1 metreye düşürüldü
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Videolar havada uçuşuyor cinsel yönelimlerine dair
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Videolar havada uçuşuyor cinsel yönelimlerine dair