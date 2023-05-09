Ekrem İmamoğlu'ndan Bolu'da ampul göndermesi: "Edison da pişman biliyorum!"

Bolu'da halka seslenen Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken yorum... AKP'ye yüklenen İmamoğlu, "Edison'un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş!" dedi. İmamoğlu, gençlere seslenerek 'oyları bölmeyin, bu iş dansla müzikle olmaz' dedi.

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14 Mayıs seçimlerine beş gün kala partilerin mitingleri devam ediyor. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu’da düzenlenen Millet Buluşması’na katıldı.

Erzurum saldırısı sonrası dün Konya’da büyük bir kalabalıkla buluşan İmamoğlu, Kılıçodaroğlu’ndan önce kürsüye çıkarak şunları söyledi:

– Haksızlıklar, hukuksuzluklar yapılabilir, eksiklikler, yanlışlar olabilir. Ama bir devletin yönetici kadrosu başındaki insan ya da bu işin yetkilileri yanlışı övüyor ise, yanlışı o kötülüğü güçlendiriyor ise Allah bu memleketin her insanını korusun.

“Bu akıl bizi partizan devlet yaptı”

– Bunlar kötülüğe razı, yeter ki bir oy alsınlar. Bir oy için her şeyi yaparlar. Oy için, siyaset için her şeyi yapabilecek bu akıldan Allah bizi korusun.

– Bu akıl bizi partizan devlet şekline büründürdü. Parti her şey, partinin başındaki her şey. Biz de ne diyoruz? Millet her şey, “Her şey çok güzel olacak” diyoruz.

“Ayan beyan ortaya çıkıyor”

– Pandoranın kutusunu her akşam birisi açıyor. Her akşam birinin geçmişte yaşadıklarını dinliyoruz. Hani istifa etmişti Maliye Bakanı ve bir tweet atmıştı: At izi it izine karıştı. Sonumuz hayır olsun” diye… Ne demek istediğini o zaman belki çoğumuz kavrayamamıştık. Ama bugün ayan beyan ortaya çıkıyor.

– Bir an önce onlardan kurtulmamız lazım. Biz milletin kendisine güvenmesini istiyoruz. Onlar ise bir kişiye güvenmesini istiyor.

“Yeni bir dönem başlatacağız”

– Bunlar belki ilk dönemde güzel işler yaptılar ama sonrasında etrafındaki insanlar dağıldı gitti. Etrafındaki aklı başındaki güzel insanlar, kendi bakanları bile olanlarla çalışmayı reddediyor. Takip ediyorsunuz, bu kadar kötüler.

– Biz yeni bir dönem başlatacağız. Öyle güzel bir dönem yaşatacağız ki size, “Allah’ım, Kemal Kılıçdaroğlu bizi nasıl bir kabustan uyandırmış, Allah razı olsun” diyeceksiniz. Edison’un bile ampulü icat etmesinden pişman olduğunu biliyorum kardeş!

– İmamoğlu'na taş atılmış falan. 150-200 kişinin provokasyonu hiçbir şehri lekeleyemez. O canım dadaşların üzerine toz zerresi bile konmaz. Erzurum'un güzel insanlarının üzerine toz zerresi dahi konulmaz. Ama bu işi yaptıranlar elbet oraya çıkacak. Bu iş yapılırken güvenlik güçlerini seyrettiren akıl, müdüründen valisine bakanına varıncaya kadar er geç ortaya çıkacak. 15 Mayıs'tan sonra onlardan hesap sorulacak bu millet rahat edecek.

“Oyları bölmeyin, bu iş dansla müzikle olmaz”

-Sevgili gençler, ihmal edildiniz. Buradaki yurt sorununu da, barınma sorununu da biz çözeceğiz. Memleketin her yerinde biz çözeceğiz. Milletin çocukları, yurt ve burs yok diye okula gitmemeye başladı. Bu dönemi tersine çevirmek zorundayız.

-Sevgili gençler, sakın hayatınızın en önemli kararını ihmal etmeyin. Oy kullanın. Sandığa gidin. Bu parti seçimi değil, bu geleceğinizin seçimi. Geleceğinizi kısıtlayan, sesinizi kısan, üniversitelerinizi konuşamaz, üretemez hale getiren bu aklı evine yollayın. Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Çankaya’ya yollayın. Oylarınızı bölmeyin. Bu iş dansla müzikle olmaz. Bu iş devlet aklıyla olur. Oylarınızı sakın bölmeyin sevgili gençler” dedi.