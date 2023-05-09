Radisson Otel Grubu, Eskişehir'de ikinci Radisson Individuals otelini açtı

Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Kıdemli Başkanı Yılmaz Yıldırımlar: - "Eskişehir, Türkiye'deki önemli iş ve tatil noktalarından biri ve bu canlı şehirdeki varlığımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz"

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Radisson Otel Grubu, Eskişehir'deki ikinci oteli ve ikinci Radisson Individuals oteli olan Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals'ın açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Nova Vista Deluxe & Suites Eskişehir, a member of Radisson Individuals ile Eskişehir'deki ilk Radisson Individuals otelini açan grup, Türkiye'deki istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals, Türkiye'de açılan 3. Radisson Individuals oteli olarak grubun ülke genelindeki portföyünde faaliyette ve geliştirme aşamasında olan otellerin sayısını 45'in üzerine çıkarıyor.

Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals, modern mimarisi ve konukların birçok simgesel yapıyı, şehrin tarihi gıda pazarlarından biri olan Haller Gençlik Merkezi'ni, Espark Alışveriş Merkezi'ni ve Vural Caddesi'ni keşfedebileceği şehir merkezine yakın konumuyla "eşsiz" bir deneyim sunuyor.

Otelin merkezi konumu sayesinde misafirler, yerel mutfağı deneyimleyebilecekleri restoranlara ve barlara kolayca erişebiliyor. Ayrıca, şehir gondol yolculuğuyla da keşfedilebiliyor. Otel, gondol biniş noktasına 800 metre mesafede yer alıyor.

Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals'a, Türkiye ve yurt dışındaki birçok bölgeden kolayca ulaşılabiliyor. Otele, Hasan Polatkan Havalimanı sadece 7,5 kilometre mesafede olup şehrin tren istasyonuna yürüyerek 5 dakikadan kısa bir süre içinde ulaşmak mümkün.

- "Eskişehir'deki ikinci Radisson Individuals markalı otel olmaktan gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye Bölgesi Kıdemli Başkanı Yılmaz Yıldırımlar, Nova Vista Eskişehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals'ın açılışıyla Türkiye'deki varlıklarını büyütmekten ve 2023'ün sonuna kadar 50 otele ulaşma hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Yıldırımlar, "Eskişehir, Türkiye'deki önemli iş ve tatil noktalarından biri ve bu canlı şehirdeki varlığımızı genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals Genel Müdürü Ozan Yılmazarslan ise Türkiye'nin sevilen kentlerinden biri olan Eskişehir'deki ikinci Radisson Individuals markalı otel olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Yılmazarslan, "Deneyimli ekibimiz, kendisini Radisson Otel Grubu'nun imzası olan 'evet, yapabilirim' felsefesiyle istisnai hizmet sunmaya adamıştır. Her misafirimizin konaklamasını unutulmaz kılmayı taahhüt ediyor ve Eskişehir'deki misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmak için sabırsızlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Verilen bilgiye göre, Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals; toplam 97 oda ve süitten oluşuyor.

Misafirlerin, seyahatleri boyunca evlerinin rahatlığında hissetmesi için odalarda çay-kahve yapma imkanı, çalışma masası, profesyonel saç kurutma makinesi ve ücretsiz yüksek hızlı Wi-Fi erişimi gibi günlük ihtiyaçlara yönelik olanaklar bulunuyor.

Otelde ayrıca, ücretsiz açık büfe kahvaltı, otel içi restoran ve vale park hizmeti de sunuluyor. Otelin restoranı olarak tüm gün hizmet veren Emirgan Sütiş'te dünya ve Türk yemeklerinin yanı sıra çocuk menüleri de servis ediliyor ve tüm aile için aydınlık ve sıcak bir yemek salonu yer alıyor. Misafirler dilerlerse yemeklerini açık hava seçeneği de bulunan restoranın terasında yiyebiliyor.

Nova Vista Eskisehir Centrum Hotel, a member of Radisson Individuals'ta bulunan toplantı salonu, 80 metrekareye yayılan 50 kişilik kapasiteye sahip. Beyaz tahta, görsel-işitsel ekipman, şarj cihazları ve adaptörler gibi özelliklerin yer aldığı salonda ayrıca baskı hizmetleri de mevcut.

Otel, misafirlerin Eskişehir'deki konaklama deneyiminin daha uygun ve keyifli hale getirmeyi garanti eden paketlerle birlikte özel fiyatlar ve ekstra avantajlar sunuyor.