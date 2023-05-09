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Galatasaray Nef resmen duyurdu; Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Nef resmen duyurdu; Pistiolis ile yollar ayrıldı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı.

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Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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