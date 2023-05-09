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Sakarya'da kan donduran olay! Emekli polis memuru dehşet saçtı oğlunun mezarı başında da...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da kan donduran olay! Emekli polis memuru dehşet saçtı oğlunun mezarı başında da...

 SAKARYA'dan son gelen haber korkunç! Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla  öldürdü. Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada silahıyla intihar etti.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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