Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Karı'lı pankarta Giresun'dan tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerine beş gün kala Giresun'da miting yaptı. Kılıçdaroğlu hakkında açılan "karı"lı pankarta tepki gösteren Akşener, sert ifadeler kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun mitinginde konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın İstanbul'daki mitinginde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" şeklindeki pankarta ilişkin "Bu ahlaksızlıktır. Bir Allah'ın kulu o pankartı indirmedi. Neymiş adımız karıymış. Keşke birer karı olabilseniz. Kafayı yedi bunlar" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı fındık taban fiyatını eleştiren Akşener, "Fındığı Ferraro'ya peşkeş çektin. Giresunluları yabancılara peşkeş çektin. Bir de çıkıyorsun milliyim diyorsun. Hadi oradan be neren milli neren milliyetçi" diye konuştu.

Akşener'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Hayatımda böyle bir seçime ilk defa gidiyoruz. 30 yıldır aktif siyasetin içindeyim, 50 yıllık siyasi bir hafızam var. Bu kadar kötü söz, tehdit, iftira, hakaret böyle bir şey görmedim. Seçim, seçmenin bayramıdır. Biz bir seçime gidiyoruz. Seçmen hepimizin velinimetidir.

"'Senelerdir ceketimi assam seçilirim' dedin"

Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı kaybedeceğini anlayınca hepimize, Allahsız, kitapsız dedi. Ey Recep bey gel de gör Giresun'u. Sen senelerdir ceketimi assam seçilirim, seçtiririm dedin, fındığı Ferraro'ya peşkeş çektin. Giresunluları yabancılara peşkeş çektin. Bir de çıkıyorsun milliyim diyorsun. Hadi ordan be neren milli neren milliyetçi.

"Böyle kirli bir dille hiç seçime gitmedik"

Böyle kirli bir dille hiç seçime gitmedik. Kadınlara sürtük dediler hiç ses çıkmadı. Sayın Kılıçdaroğlu için bir parkart açmışlar, 'Karı gibi mutfağa gireceğime arı gibi çalışırım' yazıyor. Ayıptır be ayıptır. Sizi de bir ana doğurdu. Bir de karı diyorlar, keşke bir karı olabilseniz. Bitmedi.

Erkeklerle erkekler, dahası var erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Bunlar kafayı yedi be, kafayı yedi. Allah rızası için 14 Mayıs'ta Giresunlular sandığa gideceksiniz; bir oy Meral'e bir Kemal'e vereceksiniz. Bu ucube sistemi bitireceğiz.

"Ayıptır Recep bey"

Seçimi kazandıklarında başlarını secdeye koyacaklarmış. Kul hakkı yediniz kul hakkı, alnınız kirli nasıl secdeye koyacaksınız. Giresun'dan gençler Meksika'ya gidiyorlar. Orada toplama kampındalar. Ayıptır bu güzel şehirden gençler Meksika'ya gidiyor, ayıptır Recep bey.

"Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi"

Cumhur ittifakının küçük ortağı da dedi ki 'Bedenlerine mermi girecek'. Demek ki Sinan Ateş böyle katledildi. Recep bey, azmettireni yakalamadınız. Bu başlı başına bir tehdittir. Ama şart olsun Sinan'ı katledenlerin yakasına yapışılacak ve gereken hesap sorulacaktır.

Fındığa 4 doların altında fiyat verilmeyecek ve fındık bahçeleriniz gençleştirilecek. Mera kanunu yeniden gözden geçirilecek, tapuyu hak edenlere gereken yapılacak.

"Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum, İYİ Parti'ye oy istiyorum"

Bakın bu bizim son seçimimiz. Bakın bu seçimin ardından yargı nefes alacak, israf son bulacak, harama el uzatmak son bulacak, hırsızlık bitecek. Bunun tam tersi olduğunda bunun dışında asla bir şey konuşulmayacak. Buradan AK Partili ve MHP'li seçmenlere sesleniyorum. 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum, İYİ Parti'ye oy istiyorum.

Artık sarılmamız, birbirimize elimizi kolumuzu uzatmamız lazım. Bu sistemi götüremeyiz. Bakın bu ülkede doktorlar kovuldular gittiler. Hakkı yenen kaymakam adaylarının durumu ne olacak? 5'li çete devri sona erecek. Asıl dertler bunlar ama kitapsız, Allahsız, dinsiz, imansız diyorlar.

"Türkiye'de ip koptu, bu arkadaşların kafaları gitti"

Ben 7 yaşından beri namaz kılıyorum. Benim böyle bir şeyi başkasına demem, "şirk"tir, "şirk". Onlar şirk koşuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ip koptu, bu arkadaşların kafaları gitti. Görüyorum ki Giresun'da kadınların, gençlerin bir kararı var. Burayı şereflendirdiniz, hakkınızı helal edin.

Beni ve Kılıçdaroğlu'nu, Allah, sizlerin karşısında mahcup etmesin. Türkiye için istihdam yaratacağız. 82 puanla gençlerin elendiği, 52 puan alanların atandığı torpil dönemi bitecek. Ev kadınlarımıza 2 bin 500 TL her ay ödeme yapacağız. Tarıma dair de çok önemli kararlarımız var. Pandemide gördük ki gıda beka meselesidir.

Çalmayacağız, çaldırmayacağız, kul hakkına el uzatmayacağız. Bu millete hakaret edenler de 14 Mayıs akşamı addaya gidecekler."