14 Mayıs seçimine 5 gün kaldı! Hangi lider nerde oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu...
Nefesler tutuldu, Türkiye sandığa gidiyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde liderlerin oy kullanacağı iller de merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan nerede oy kullanacak?
Türkiye, 5 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Peki liderler nerede oy kullanacak?
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde liderlerin oy kullanacağı yerler de belli oldu.
Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullanacak.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oy kullanacak.