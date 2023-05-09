14 Mayıs seçimine 5 gün kaldı! Hangi lider nerde oy kullanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu...

Türkiye, 5 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Peki liderler nerede oy kullanacak?