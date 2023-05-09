Bülent Arınç: Ağzıma biber sürüldü, televizyonlara çıkma dendi! Bazı hatalar yaptı diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmem

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim" deyip ekledi: "Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil." AK Parti ile HÜDA-PAR'ın ittifak kurmasını sorulan Arınç, "Benim ağzıma biber sürüldü, ‘sen çok televizyonlara çıkma’ denildi” ifadelerini kullandı.

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında konuştu. Manisa'da seçim çalışmalarını yürüten Arınç, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle sahada olduğunu belirtti. Manisa'da tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin bir aile olduğunu ve saygı çerçevesinde çalışma yürüttüklerini anlatan Arınç, amacının AK Parti'nin başarısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamada kullandığı "Tatlı bir rekabet" sözlerine atıf yapan Arınç, "Her düşünceye saygımız var, taşla sopayla engel olmaktan kimse hoşlanmaz" dedi. Manisa'da 10 milletvekili seçildiğini ve bunun altısının AK Parti’li olduğunu belirten Arınç, yeni dönemde daha fazlasını hedeflediklerini söyledi.

Davutoğlu ve Babacan'a fena vurdu

Bülent Arınç, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirirken, şunları kaydetti: "Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alınırdı ve ilgili bakanlıklar o kararı uygulardı. Bu kararları uygulayan bakanların 'Ben yaptım' demeleri yanlış. Bunu diyen arkadaşlarımın şahıslarına büyük saygım var ama hükumetin kararını kendi faaliyetleriymiş gibi bahsetmeleri doğru değildir. Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor. Ben kendilerine de söyledim, 'Gövdeden ayrılmayın' dedim."

Bana yapılan rağmen AK Parti'de...

Arınç, "Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim. Burası benim evim, muhalif değilim. İnsan evinin yıkılmasını ister mi? Parti içinde eleştiri hakkımı da kullanırım" dedi.

Bazı hatalar yaptı diye sırt çevirmek

"Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" diyen Arınç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ise şöyle konuştu: "Bizim liderimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız kadar liderlik gösterebileceğini sanmıyorum. Çünkü resmi olarak yedi ortağı var. Her biri farklı görüşten."

“Şiddet dili siyasette olmamalı”

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginin taşlanmasına yönelik soruya ise Arınç, "Şiddet dili siyasetin içinde olmamalı. Bu sokağa da yansır. Adam dövmek, insan taşlamak çok çirkin. Kim yaparsa tam tersi bir sonuç alır. Bu şiddet diline muhatap olan mağdur olur. Milletimiz de mağduru sever" yanıtını verdi.

Ağzıma biber sürüldü, televizyonlara çıkma dendi

Arınç, Millet İttifakı'nın HDP, Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR'la iş birliği yaptığına ilişkin bir soru üzerine de, "Benim ağzıma biber sürüldü, ‘sen çok televizyonlara çıkma’ denildi” ifadelerini kullandı. Arınç, "HDP şimdi Yeşil Sol diye bir partide seçime giriyor. Muhafazakâr Kürt kardeşlerimin yeşille işi olur da solla olmaz. HDP'nin tamamının Yeşil Sol'da temsil edileceğini düşünmüyorum" dedi.

HDP'yle birlikte olanların HÜDA PAR'a...

"HDP'yle, Yeşil Sol'la birlikte olanların HÜDA PAR'a diyecek hiçbir şeyleri olamaz" diyen Arınç, "Cumhur İttifakı'na katılana kadar hiçbir şey yoktu. Sonra vay Hizbullahçılar dediler. 10 senedir var olan bir parti HÜDA PAR. Yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.