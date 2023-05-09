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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570 oldu.

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Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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