Tuncay Özkan duyurdu: Bu gece 81 ilde asılacak! CHP'den YSK'ya PKK afişi başvurusu

CHP Genel Başkanı Basından Sorumlu Başdanışmanı Tuncay Özkan, bu geceden itibaren 81 ilde CHP ile PKK’yı birlikte gösteren afişlerin asılacağına yönelik bir hazırlık olduğunu ve Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bunun engellenmesi için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu mitinginin ardından bir grup gazeteciye açıklama yapan Özkan, AKP Gençlik Kolları ile bazı derneklerin PKK ile CHP’yi yan yana göstermek amacıyla bir organizasyona giriştiği duyumunu aldıklarını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in bu girişimin engellenmesi için bugün YSK’ya başvuruda bulunduğunu kaydeden Özkan, "Billboardları kullanacaklar ve üzerinde CHP logoları ile PKK’nın liderlerinin fotoğraflarının olduğu afişler asacaklar" dedi.

“Haydi” şarkısı ile montaj yapılmıştı

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu’nun “Haydi” şarkısını söylediği video ile PKK lideri Murat Karayılan’ın videosunun montajlandığını hatırlatan Özkan, “Görsel ve sesli düzenlemelerle her türlü yöntemi deneyecekler. CHP ile PKK’yı birlikte göstermek kirli ve alçak bir kampanyanın sonucudur” diye konuştu.

“Terörle mücadeleye zarar veriyor”

Bu gece asılacak afişlerin derhal toplatılmasını beklediklerini kaydeden Özkan, şunları söyledi: "Kaybetme korkusuyla yaptıkları bu çalışmaların hiçbir faydası olmayacak. Bu alçaklıkla tek hesaplaşacağımız yer mahkemelerdir, vatandaşın vicdanıdır. CHP ile PKK’nın hiçbir gizli bağı yoktur. Bu yaptıkları aynı zamanda Türkiye’nin terörlü mücadelesine zarar da vermektedir."