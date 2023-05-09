AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 14 Mayıs için ücretsiz ulaşım desteği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kentte yaşayıp ikameti başka şehirde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

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İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"nde tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin İlçe Başkanlığına başvurarak, gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüs ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.