AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Avrupa Günü'nde Ukrayna'da:

"Ukrayna, reformları tüm hızıyla sürdürürken savaşa rağmen bu yedi adım üzerinde yorulmadan ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu olağanüstü çalışmaya derin saygımı sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, tüm süreç boyunca desteğimize ve uzmanlığımıza güvenebilirsiniz"

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Günü'nde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek destek mesajı verdi.

Von der Leyen Avrupa Günü münasebetiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyaret sırasında Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın AB'nin temellerinin atıldığı 9 Mayıs'ı Avrupa Günü olarak kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak Komisyonun Ukrayna'dan AB'ye uyum için 7 madde üzerinde çalışmasını istediğini hatırlattı.

Von der Leyen, "Ukrayna, reformları tüm hızıyla sürdürürken savaşa rağmen bu yedi adım üzerinde yorulmadan ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu olağanüstü çalışmaya derin saygımı sunmak istiyorum. Biliyorsunuz, tüm süreç boyunca desteğimize ve uzmanlığımıza güvenebilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı, Komisyonun Ukrayna'nın ilerlemesiyle ilgili haziran ayında önce sözlü, ekim ayında ise yazılı rapor vereceğini anımsattı.

- Mühimmat desteği

Zelenskiy ile birçok konuyu görüştüklerini, bunlardan en önemlisinin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu mühimmatın sağlanması olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB'nin bu hedefle 3 aşamalı bir plan üzerinde ilerlediğini anımsatarak, AB'nin diğer yandan Ukrayna'yı finansal olarak desteklemeye ve Rusya'ya yaptırım uygulamaya da devam ettiğini belirtti.

- Ukrayna tahılının ihracatı

Tahıl ihracatı konusuna değinen von der Leyen, "Bu zor bir durum ve çözüme ihtiyacımız var. Şimdiki acil öncelik, geçişin Ukrayna'dan AB'ye sorunsuz ve mümkün olan en düşük maliyetle gitmesidir. Bu, farklı paydaşların çok yakın işbirliğini gerektirir. Bu nedenle dayanışma kulvarlarını tam anlamıyla işler hale getirmek için ortaklaşa bir koordinasyon platformu kuracağız." diye konuştu.