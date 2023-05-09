Kastamonu'da 5 aylık bebek ölü bulundu! Annesi gözaltına alındı ölüm nedeni ne?
KASTAMONU'da 5 aylık Esmanur bebek evinde ölü bulundu. Anne polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.Abone ol
Kastamonu'da anne Y.G'nin sesini duyan yakınları eve geldi. Y.G'nin 5 aylık çocuğu Esmanur G'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne gözaltına alındı
Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.