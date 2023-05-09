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Kastamonu'da 5 aylık bebek ölü bulundu! Annesi gözaltına alındı ölüm nedeni ne?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kastamonu'da 5 aylık bebek ölü bulundu! Annesi gözaltına alındı ölüm nedeni ne?

KASTAMONU'da 5 aylık Esmanur bebek evinde ölü bulundu. Anne polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

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Kastamonu'da anne Y.G'nin sesini duyan yakınları eve geldi. Y.G'nin 5 aylık çocuğu Esmanur G'nin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede küçük Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne gözaltına alındı

Anne Y.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği belirtildi.

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