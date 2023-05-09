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İzmir'de tartıştığı kadını darbeden zanlı tutuklandı

İzmir'de tartıştığı kadını darbeden zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, önceden birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden şüpheli tutuklandı.

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İzmir'in Konak ilçesinde, önceden birlikte yaşadığı kadını sokakta darbeden şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Alsancak Mahallesi'nde, önceden birlikte yaşadığı öğrenilen A.Ş'yi aralarında çıkan tartışma sonucu darbeden Ali E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alsancak Mahallesi'nde, Ali E. önceden birlikte yaşadığı öğrenilen A.Ş'yi dün çıkan tartışma sonucu darbetmişti. Yaralanan A.Ş. Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çevredeki vatandaşlar Ali E'ye tepki göstermişti.

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