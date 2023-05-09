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Kuraklık alarmı! Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kuraklık alarmı! Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı

Kuraklık sorunuyla mücadele eden İspanya'da kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı.

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Ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti çevresinde subtropikal meyveler yetiştirmek için 4 yılda fatura değeri yaklaşık 10 milyon avro kaçak su kullanıldığı tespit edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, gözaltına alınan 26 kişinin doğal kaynaklara ve çevreye karşı suç işlemek, kamu sularını gasbetmek ve subtropikal ekinleri sulamak için suyu kaçak olarak kullanmakla suçlandıkları ifade edildi.

Kaçak su kullanımıyla ilgili 4 yıldır devam eden soruşturma kapsamında 44 kişinin daha soruşturulduğunu kaydeden jandarma yetkilileri, ülkedeki su rezervlerinin zarar görmesine neden olan 256 kaçak kuyu, sondaj deliği ve gölet ortaya çıkardıklarını duyurdu.

Yetkililer, şimdiye kadar 25 milyon metreküpten fazla kaçak su kullanıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Endülüs bölgesi, İspanya'da kuraklık sorununun en fazla etkilediği yerlerden biri olarak biliniyor.

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