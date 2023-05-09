Türkiye'nin otomobili Togg, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda hünerlerini sergiledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Yunuseli Havalimanı'nı gençlerimizin kullanımına açtık. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kez buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler"

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Türkiye'nin otomobili Togg, bu kez hünerlerini Bursa Yunuseli Havalimanı'nda drift atarak gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, Bursa'da motor sporları tutkunlarıyla buluştu.

TEKNOFEST montunu giyen Bakan Varank, motosikletlilerden oluşan ve kendisinin en önde olduğu konvoyla Yunuseli Havalimanı'na geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Bakan Varank'a eşlik etti. Varank, farklı kategorilerde otomobillerini ve motosikletlerini sergileyen gençlerin araçlarını inceledi.

Motosikletçiler, Bakan Varank'a, üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı bulunan kırmızı bir motorcu yeleği hediye etti. Varank, motorcuların havalimanı pistindeki sürüş eğitiminin yanı sıra ekstrem enduro kategorisinde Bursa’yı temsil eden gençlerin gösterisini de izledi.

- "Togg ile patinaj yapalım mı?"

Varank, Bursalı drift pilotu Deniz Dursun’un "co-pilotluğunu" yaptı. Drift sırasında güvenlikli bölgede oluşan lastik dumanından göz gözü görmedi. Varank, daha sonra havalimanında bulunan motor sporları tutkunlarına "Togg ile patinaj yapalım mı deneyelim mi sizce?" diye sordu. Deniz Dursun ile pistte drift atan Varank, daha sonra Kapadokya rengi Togg T10X ile seyircileri selamladı. Varank ardından klasik bir Mercedes ile de tur attı.

Bugüne kadar bakanlara makam aracı, gelin arabası, asker uğurlamasında konvoy başı olan Türkiye’nin otomobili Togg T10X, drift gösterisi performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

- "Gençlerimizin sesini duyduk"

Varank, Bursa’daki gençlerle sık sık bir araya geldiklerini belirterek, “Modifiye araçlarla ilgilenen genç kardeşlerimiz bize dediler ki ‘Biz çevreyi de rahatsız etmeden, kurallara, kanunlara da uyarak modifiye araçlarımızı sergilemek istiyoruz.’ Biz de gençlerimizin bu sesini duyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Yunuseli Havalimanı'nı onların kullanımına açtık. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kez buraya gelebilecekler, araçlarını sergileyebilecekler, burada gönüllerince vakit geçirebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yunuseli Havalimanı'nda Bursa Motosiklet Kulübünün gösterisini ve eğitimlerini de takip ettiklerini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Genç kardeşlerimizi önemsiyoruz. Onların otomobille ilgilenmesi, araçlarına ehemmiyet vermesi bizim de onlar için bir şeyler yapmamızı mecburiyet haline getirmişti. Bundan sonra genç kardeşlerimiz ayda iki kere araçlarını burada sergileyebilecek. Bursalı gençlere hayırlı, uğurlu olsun, Türkiye’ye de örnek olsun."

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda da "Özlüce Tepe ve Oksijen piyasasında genç arkadaşlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Yunuseli Havalimanı'nı ayda 2 kez gençlerimize açıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler Alinur Aktaş Başkan." değerlendirmesinde bulundu.