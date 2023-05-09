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Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti

Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ'nde bir vatandaş, akrabasıyla yaşadığı tartışma sonucunda silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kaçarak kayıplara karıştı.

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Olay, 14.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü’nde emlakçılık yapan Suat E. isimli bir vatandaş, sabah saatlerinde akrabası olduğu öğrenilen bir şahıs ile kahvaltı yaptı. Yemeğin ardından restorandan çıkan ikili, araç ile seyir halindeyken aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada belinden silahını çıkaran şahıs, Suat E.’nin suratına bir el ateş etti.

Olayın ardından şahıs kaçarak kayıplara karışırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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