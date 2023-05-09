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Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"

EDİRNE'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Edirne temalı paylaşımını alıntılayarak "Çok naziksin 'bi tanesi' ama fikrim değişmedi" notunu düştü.

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Günlerdir şehir şehir dolaşarak mitinglerde seçmeniyle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Edirne'deydi. Erdoğan Edirne mitingi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Edirne'de miting alanını ve vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandığı anlara dair görüntülere yer veren Erdoğan, paylaşımına "Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne" diye yazdı.

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın bu paylaşımını bugün sosyal medyada alıntılayarak "Çok naziksin 'bi tanesi' ama fikrim değişmedi" notunu düştü.

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