Filistin Devlet Başkanı, Rus yetkili Safronkov ile İsrail'in gerginliği tırmandırmasını görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail'in saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Vladimir Safronkov ile İsrail'in Filistin topraklarında gerginliği tırmandırmasını ele aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Rusya'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Safronkov'u Ramallah'taki Başkanlık konutunda kabul etti. Görüşmede iki ülkeden yetkililer de hazır bulundu.

Abbas ile Safronkov görüşmede, son gelişmeleri ve İsrail'in tüm Filistin topraklarında tehlikeli bir şekilde tırmandırdığı gerginliği değerlendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İsrail'in saldırılarını durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma derhal harekete geçme" çağrısında bulundu.

"Bölgede istikrar ve güvenliği sağlamanın temeli olarak, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail işgaline son verilmesi gerektiğini" vurgulayan Abbas, Filistin-Rusya ilişkilerinin önemine ve Filistin'in "iki dost ülke ve halkın çıkarları" için ilişkileri güçlendirme ve geliştirmede kararlı olduğuna işaret etti.

Rusya'nın Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Safronkov, "ülkesinin Filistin halkının meşru haklarını, iki devletli çözüme dayalı siyasi süreci ve uluslararası meşruiyet kararlarına bağlılığını destekleyen tutumunu" yeniledi.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.

İslami Cihad Hareketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının İsrail işgaline karşı yürüttükleri mücadeleyi durduramayacağını belirtmişti.