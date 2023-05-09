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Diyarbakır Emniyet'ine 41 yeni araç tahsis edildi

Diyarbakır Emniyet'ine 41 yeni araç tahsis edildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 41 araç, törenle ilgili birimlere teslim edildi.

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İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, "41araç ile huzur ve güven şehri Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını, emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Kentte suçla mücadelede büyük mesafe kat ettiklerini dile getiren Kaya, geçen yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde 23 oranında bir azalma gerçekleştiğini bildirdi.

Ülke genelinde, Diyarbakır'ın 81 il içerisinde suçların azaltılmasında üst sıralara yükseldiğini kaydeden Kaya, suç ve suçlu ile mücadelede daha da fazla başarıya ulaşmayı hedeflediklerini, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

İlde mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 24 oranında azalma görüldüğünü bildiren Kaya, asayiş suçlarının yanı sıra, terör ve organize suç örgütlerine, uyuşturucu odaklarına karşı yaptıkları operasyonlarla, aldıkları önleyici tedbirlerle ve proaktif polislik bilinciyle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceklerini aktardı.

Suçla mücadelenin 'Kendine Güven, Kentine Güven' anlayışıyla kararlılıkla süreceğini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Teşkilatımız bünyesine kazandırılan bu yeni araçlarımız ile huzur ve güven şehri Diyarbakır'da, güvenlik hizmetlerinin daha aktif ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. Aynı zamanda halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına, yakın bir süre içerisinde bu yeniliklerin devamı olarak, ilimize yeni bir emniyet müdürlüğü hizmet binasının kazandırılması çalışmalarımız da hız kesmeden devam etmektedir. Dağıtımını yapacağımız yeni araçlarımızın, teşkilatımıza ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun. Bu vesile ile güzel memleketimizin huzuru ve mutluluğu uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Konuşma ve duaların ardından Kaya, ilgili birimlere araçların anahtar teslimini yaptı.

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