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Kiğılı, Romanya'da 6. mağazasını açtı

Kiğılı, Romanya'da 6. mağazasını açtı

Kiğılı Yurt Dışı Operasyonları Direktörü Taylan Kırali: - "Avrupa genelinde 5 ülkede direkt yatırımlar yaptık, İtalya, Almanya, Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan’da perakende sektöründe faaliyet gösteriyoruz"

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Kiğılı, 3 yıldır faaliyet gösterdiği Romanya'da 6'ncı mağazasını açtı.

Bükreş'in en büyük alışveriş merkezlerinden birinde gerçekleştirilen açılışa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Sena Suerdem Camcı, Kiğılı Yurt Dışı Operasyonları Direktörü Taylan Kırali, Kiğılı Romanya ülke Müdürü Tayfur Aydın, Türk İşadamları Derneği Başkanı (TİAD) Ufuk Tandoğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaklaşık 400 metrekarelik bir mağazada zengin ürün yelpazesi ile hizmet vermeye başlayan Kiğılı’nın açılışında AA muhabirine konuşan Büyükelçi Altan, Kiğılı'nın ülkemizdeki önemli ve itibarlı bir giyim mağazası olduğunu hatırlatarak Bükreş’teki önemli bir alışveriş merkezinde yeni ve büyük bir Kiğılı mağazasının açılışına katıldıklarını ve firmalarımızın Romanya’da kazan-kazan ilkesi çerçevesinde mevcudiyetlerini güçlendirmesinin mutluluk verici olduğunun altını çizdi.

Türk İşadamları Derneği Başkanı (TİAD) Ufuk Tandoğan ise Kiğılı’nın Romanya’da ciddi mağaza sayısına ulaştığını belirterek bugün Romanya’nın en büyük AVM’sinde açılışı gerçekleşen mağazanın ürün yelpazesinin çok geniş olduğunun altını çizdi.

Kiğılı Yurt Dışı Operasyonları Direktörü Taylan Kırali ise yaptığı açıklamada bugünkü açılış ile Romanya’da altı mağazaya ulaştıklarını belirterek Avrupa genelinde 5 ülkede direkt yatırımlar yaptıklarını, İtalya, Almanya, Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan’da perakende sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

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