BIST 4.551
DOLAR 19,52
EURO 21,38
ALTIN 1.272,02
HABER /  EKONOMİ

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Abone ol

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 33.589,85 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 kayıpla 4.124,25 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 azalarak 12.195,78 puana düştü.

ABD'de borç limiti açmazı ve para politikasına ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasaları, yarın açıklanacak tüketici enflasyonu verileri öncesi güne negatif seyirle başladı.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin temerrüde yol açabilecek borç limiti konusunda bugün Kongre liderleri ile yapacağı görüşmenin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs sayısında, banka iflasları sırasında büyük mevduat çıkışları yaşayan bazı bankaların stres yaşamaya devam ettiği belirtilerek, bu gelişmelerin ileriye dönük kredi koşulları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Ülkenin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın analistleri de müşterilerine bu yıl için Fed'in agresif faiz indirimi fiyatlandırmalarını azaltmalarını önerdi.

Öte yandan, Boeing'in hisseleri, İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'ın siparişleri sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti
Deyrizor'da halk terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti
Mersin'de kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurdu: Cinayet anı kamerada!
Mersin'de kan donduran olay! Sokak ortasında başından vurdu: Cinayet anı kamerada!
Anadolu Efes'ten ayrılıyor! Ergin Ataman yeni takımını açıkladı
Anadolu Efes'ten ayrılıyor! Ergin Ataman yeni takımını açıkladı
İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, 40 milyar dolar değerinde 300 Boeing 737-MAX-10 siparişi verdi
İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, 40 milyar dolar değerinde 300 Boeing 737-MAX-10 siparişi verdi
Diyarbakır Emniyet'ine 41 yeni araç tahsis edildi
Diyarbakır Emniyet'ine 41 yeni araç tahsis edildi
Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar Grup Yarışması yapıldı
Okul Sporları Güreş Gençler A-B ve Yıldızlar Grup Yarışması yapıldı
Filistin Devlet Başkanı, Rus yetkili Safronkov ile İsrail'in gerginliği tırmandırmasını görüştü
Filistin Devlet Başkanı, Rus yetkili Safronkov ile İsrail'in gerginliği tırmandırmasını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da 'fırsat vermeyin' diyerek uyardı! "Hesabınızı sandıkta sorun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da 'fırsat vermeyin' diyerek uyardı! "Hesabınızı sandıkta sorun"
Polonya'da Rus Büyükelçisi'nin Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması engellendi
Polonya'da Rus Büyükelçisi'nin Sovyet askerlerini anmak için anıta çiçek bırakması engellendi
Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti
Beylikdüzü’nde sokak ortasında akraba cinayeti
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"
Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımına yazdı: "Çok naziksin bi tanesi"
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı